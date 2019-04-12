ING Bank’tan Hillside ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - ING Bank, bireylerin boş zamanlarını keyifli geçirmesi olarak adlandırılan “leisure” sektörünün öncüsü Hillside ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, yenilikçi uygulamaları ile öne çıkan Hillside ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Müşteri memnuniyeti odağıyla faaliyet gösteren ING Bank ve Hillside iş birliği, Hillside Beach Club, Hillside City Club, Sanda Spa ve Cinecity sinemalarını kapsıyor.

İş birliği kapsamında Etiler, Olivium ve Kipa Cinecity sinemalarının ismi "ING Cinecity" olarak değişirken, ING Bank müşterileri artık Hillside bünyesindeki markaların sunduğu hizmetlerden ayrıcalıklı ve indirimli olarak yararlanabilecek.

Buna göre Hillside City Club Spor Salonu’nda ING banka ve kredi kartları ile ödeme yapan sporseverler ve Cinecity Sinemaları’nda ING kartı ile Hillside Movie Club Card alanlar yüzde 20 indirim fırsatı elde edecek. Hillside Beach Club’ta ise ING banka ve kredi kartlarıyla, konaklamada yüzde 15 indirim, transferde de yüzde 50 indirim sağlanacak.





- "Hillside ile memnuniyet sağlama ortak paydasında buluştuk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Müşteri memnuniyetini odağına alan bir banka olarak, sahiplendiği ‘iyi hissettirme’ misyonuyla faaliyet gösteren Hillside ile güzel bir ortak paydada buluştuğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ING Bank olarak müşteri memnuniyetini odağa alan anlayışlarına, organizasyon yapılarından şubelerine kadar tüm süreçlerine yansıttıklarını ifade eden Gökgöz, “Misafir memnuniyetini her şeyin önünde tutan Hillside markasının, bankamızın marka duruşuyla oldukça uyumlu olduğuna inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Gökgöz, ING Bank’ın yenilikçi ve öncü ruhunun da Hillside ile önemli ölçüde örtüştüğünü aktararak, bu iş birliği ile ING müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.