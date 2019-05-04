ING Bank’tan ilk çeyrekte 494 milyon 536 bin TL'lik konsolide net kar

İSTANBUL (AA) - ING Bank'ın bu yılın ilk çeyreğinde konsolide net karı 494 milyon 536 bin TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank’ın,konsolide finansal sonuçlarına bakıldığında yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif toplamı 69,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın söz konusu dönemde sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,02 seviyesine ulaşırken, ekonomiye 44,2 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Bank'ın özkaynaklar hacmi 8,2 milyar TL, mevduat hacmi ise 35,4 milyar TL oldu. ING Bank'ın bu yılın ilk çeyreğinde konsolide net karı ise 494 milyon 536 bin TL olarak gerçekleşti.





- “ING Bank, odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek”





Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisine yarattıkları kaynaktan ve sundukları katkıdan memnun olduklarını kaydetti.

Abay, ING Bank olarak, müşterilerin hep bir adım önde olmalarını sağlamak hedefi için çalışmayı sürdürdüklerini ifade ederek, inovasyon ve teknoloji odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda ilk çeyrekte de dijitalleşme yolunda adım atmaya devam ettiklerini bildirdi. Pınar Abay, “Kendisini ‘bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi’ olarak tanımlayan ING Bank, hızla dijitalleşen dünyada, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

ING Bank’ın dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payının yüzde 96’ya ulaştığını belirten Abay, tüm kredilerin adet bazında yüzde 91’ini, hacim bazında ise yüzde 74’ünü şube dışı kanallardan kullandırdıklarını ifade etti.

ING Bank’ın yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla ilk çeyrekte hayata geçirdiği en yeni uygulamalardan biri de TaksitMaksit oldu.

Mağaza içi ürün finansmanının uçtan uca dijitalleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunan bir versiyonu olan TaksitMaksit ile ING’liler artık, bankanın iş ortakları kapsamındaki firmaların ürünlerini mağazaya gitmeden, ING Mobil üzerinden tamamen dijital süreçlerle ve ihtiyaç kredisi kullanarak satın alabiliyor.