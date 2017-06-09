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İngiliz basını May'i hedef tahtasına koydu

İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirdi.

İngiliz basını May'i hedef tahtasına koydu

LONDRA (AA) - Başbakan Theresa May’e en büyük desteği veren gazeteler arasında yer alan Daily Mail, İngiliz liderin "büyük kumarının geri teptiği"ni yazdı. May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin hükümet kuracak çoğunluğa erişememesinin, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisinin de büyük bir çıkış yapmasının ülkeyi "uçurumun kenarına" getirdiğini savunan gazete, Brexit müzakerelerinin de tehlikeye girdiğini duyurdu.

Dünkü manşetinde Corbyn'i çöp tenekesinde gösteren bir resmi birinci sayfasında kullanan The Sun gazetesi de bugünkü manşetinde May’i hedef aldı. May’in adıyla bir kelime oyunu yapan gazete, "Theresa Dismay (hayalkırıklığı)" manşetini attı. The Sun da seçim sonuçlarının kaos anlamına gelecek bir azınlık hükümetini gösterdiğini ve bunun da Brexit müzakerelerini tehlikeye atacağını öne çıkardı.

Muhafazakar Partili eski Maliye Bakanı George Osborne'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı Evening Standard gazetesi başyazısında, seçim sonuçlarının azınlık hükümetini gösterdiği görüşünü aktardı. Gazete, May'in Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteği ile bir azınlık hükümeti kuracağını ancak bu hükümetin "göreve gelse de, iktidar olamayacağını" yazdı.

Evening Standard'a göre, May’in azınlık hükümeti, 10 milletvekiline sahip DUP’un kaprislerine mahkum olacak ve "Londra’yı etkileyen kararlar Belfast'ta alınacak." Gazete, bunun sürdürülebilir bir senaryo olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sürecinde May'i destekleyen bir diğer gazete The Daily Telegraph da bugün "İngiltere kaosa oy verdi" manşetiyle çıktı.

The Times gazetesi ise seçim sonuçlarını May için "kabus" diye nitelendirerek, başbakanın küçük düştüğünü yazdı.

Ülkede dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti hükümet kurmaya yetecek 326 milletvekiline ulaşamadı. Henüz 650 milletvekilinden 649'nun belli olduğu seçimde parti 318 milletvekili çıkarabilmiş durumda. İşçi Partisi ise 232 olan milletvekili sayısını 261'e çıkardı.

Muhabir: Tayfun Salcı

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Anahtar Kelimeler:
DünyaIngiltereTheresa May
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