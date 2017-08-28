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İngiliz çift Türk geleneklerine göre düğün yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde nikahları kıyılan İngiliz Anita-Dale Davies çifti, Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Fethiye Belediyesinde kıyılan nikahların ardından Ölüdeniz Mahallesi'nde kaldıkları...

İngiliz çift Türk geleneklerine göre düğün yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde nikahları kıyılan İngiliz Anita-Dale Davies çifti, Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Fethiye Belediyesinde kıyılan nikahların ardından Ölüdeniz Mahallesi'nde kaldıkları otelden faytona binen Davies çifti, davul zurna eşliğinde Hisarönü mevkisindeki barlar sokağına gitti. Davetlilerin de yürüyerek eşlik ettiği İngiliz çift, davul zurna eşliğinde bir süre oynadı. İngiliz çiftin sokakta yürüyüşü, yerli ve yabancı turistler tarafından alkışlandı ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Daha sonra kaldıkları otele dönen çift, müzik eşliğinde dans etti.

Gazetecilere açıklama yapan damat Dale Davies, her yıl tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek daha önce gördükleri bir Türk düğününden çok etkilendiklerini ve düğünlerini bu şekilde yapmak istediklerini söyledi. Davies, Hisarönü'nü ve Türk geleneklerini çok sevdikleri ifade etti.

Gelin Anita Davies ise davul, zurna ve atla meydana gitmekten çok keyif aldığını, düğünlerini hiç unutmayacaklarını kaydetti.

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MuğlaDüğün TöreniFETHİYEGelenekİngiliz çift
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