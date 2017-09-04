Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

İngiliz kraliyet ailesinde 3'üncü çocuk heyecanı

- Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate üçüncü çocuklarını bekliyor

İngiliz kraliyet ailesinde 3'üncü çocuk heyecanı

LONDRA (AA) - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate'in, 3'üncü çocuklarını bekledikleri duyuruldu.

Çiftin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cambridge Düşesi Kate'in hamile olduğu bildirildi.

Açıklamada, kraliyet ailesi mensuplarının haberden çok mutlu oldukları belirtilirken, bebeğin cinsiyetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kate ile William'ın, George (4) adında bir oğulları ile Charlotte (2) adında bir kızları bulunuyor.

Galler Prensi Charles ile eski eşi Prenses Diana'nın büyük oğlu William, İngiliz kraliyet tahtının ikinci, George da üçüncü sıradaki varisi konumunda.

Kate ile William, 29 Nisan 2011'de, Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli düğünle evlenmişti.

Son dönemde "emekliye ayrılabileceği" iddialarıyla kamuoyunda gündeme gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 6 Şubat 1952'de tahta çıktı.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan Elizabeth'in (91) bu rekoru, oğlu veliaht Prense Charles'ın da (68) en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cambridge Düşesi KateKensington SarayıKraliçe 2. ElizabethPrens CharlesPrens William
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5