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İngiliz liderlerden yeni yıl mesajları

- Başbakan May: - "2018'in ülkemiz için yenilenmiş öz güven ve gurur yılı olacağına inanıyorum" - Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Corbyn: - "Biz, beklemede olan bir hükümetiz. Muhafazakarlar ise zayıf, dağınık ve yeni fikirleri olmayan eski ve tekdüzeliğe bağlı kalmış haldeler"

İngiliz liderlerden yeni yıl mesajları

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, yeni yıl mesajları yayımladı.

May, yılbaşı için yayımladığı görüntülü mesajında, "2018'in ülkemiz için yenilenmiş öz güven ve gurur yılı olacağına inanıyorum." dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit), 2018'in en önemli konularının başında geleceğini belirten May, ancak hükümetin sadece Brexit'e odaklanmayacağını, halkın günlük yaşamlarında fark yaratacak iyileştirme çalışmalarında da bulunacağını kaydetti.

İngiliz lider, bunların başını sağlık, güvenlik ve eğitim sistemlerine yapılacak yatırımların çekeceğini açıklayarak, "Hedefimiz basit. Ülkenin her bir köşesinde daha fazla iş, genç insanların hayata atılmaları için daha fazla fırsat." ifadelerini kullandı.

May, hükümetiyle 2018'de, "başarılı bir Brexit anlaşması elde etmek, geleceğe uygun bir ekonomi sağlamak ve herkes için daha güçlü ve daha adil bir toplum oluşturmak" için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ana muhalefet partisi İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de yeni yıl mesajında, partisinin "İngiliz siyasetinin merkezinin yeni sakini" olduğunu kaydetti.

Başbakan May'in liderliğindeki Muhafazakar Partinin, ülkedeki elit tabakaya hizmet ederek gelir adaletsizliği yaratan bir parti olduğunu savunan Corbyn, ülkede siyasetin artık zemin değiştirdiği ifadesini kullandı.

May hükümetini durgun ekonominin sorumlusu olarak gösteren Corbyn, "Biz, beklemede olan bir hükümetiz. Muhafazakarlar ise zayıf, dağınık ve yeni fikirleri olmayan eski ve tekdüzeliğe bağlı kalmış haldeler." değerlendirmesinde bulundu.


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