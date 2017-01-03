Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

İngiliz maceraperestten iklim değişikliği uyarısı

Kuzey Kutbu'nun çevresini yatıyla dolaşan Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli seviyeye ulaştığını söyledi.

İngiliz maceraperestten iklim değişikliği uyarısı

ANKARA (AA) - Kuzey Kutbu'nu yatıyla dolaşan İngiliz maceracı David Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Sibirya, Alaska ve Grönland güzergahında 25 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayan 60 yaşındaki Hempleman-Adams buzullardaki erimenin ürkütücü düzeyde olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Bristol kentinden yola çıkan Hempleman-Adams, normal şartlarda 3 yıl sürmesi gereken yolculuğun, buzulların yok olması nedeniyle 4 ay bir günde tamamladığını kaydetti.

Hempleman-Adams, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesinin küresel ölçekte iklim değişikliğine yol açtığına dikkati çekerek politikacıları acil önlem almaya çağırdı.

Sibirya'nın kuzey kısımlarında bir miktar buzul gördükten sonra yaklaşık 2 bin 900 kilometrelik mesafede hiçbir buz engeliyle karşılaşmadığını vurgulayan Hempleman-Adams, "Hepimiz, deve kuşu sürüsü gibi davranıyoruz. Tek yaptığımız, önümüzdeki sorunu çözülmesi için gelecek nesillere devretmek." ifadelerini kullandı.

Hempleman-Adams, kutuplardaki buzulların yok olmasının Brezilya'daki yağmur ormanlarının küçülmesine denk küresel bir etki oluşturduğunu kaydederek, "Bu durum aslında felaketin habercisi." şeklinde konuştu.

Kuzey Kutbu'nda yaşanan felaketin ''küresel ısınma''ya yol açtığını söyleyen Hempleman-Adams, "Bu durum kesinlikle güneyde yaşayan bizleri de etkileyecektir." dedi.

Hempleman-Adams, Kuzey ve Güney kutuplarının coğrafi ve manyetik noktalarına ulaşan ilk kişi olarak tanınıyor. İngiliz maceracı, yedi kıtada yedi zirveye tırmanan dağcılar arasında da yer alıyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliğiİngiliz Maceraperest
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.