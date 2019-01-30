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İngiliz maden şirketi Mozambikli köylülere tazminat ödeyecek

- Mozambikli köylülerin öldürülmesi, işkence görmesi ve yerinden edilmesiyle suçlanan şirket, 273 mağdur ve yakınına 5,8 milyon sterlin tazminat verecek

İngiliz maden şirketi Mozambikli köylülere tazminat ödeyecek
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ADDİS ABABA (AA) - İngiliz madencilik şirketi Gemfields, Mozambik’teki bir yakut madeninde çalışan güvenlik görevililerinin yerli halkı öldürmek ve işkenceden suçlandığı davada mağdur ve yakınlarına 5,8 milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gemfields'in 273 mağdur ve yakınının Londra’da açtığı davada iddia edilen olaylara ilişkin sorumluluk almadığı ancak tazminat vererek davayı sonlandırmayı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin, maden ve çevresinde bazı şiddet olaylarının yaşandığını kabul ettiği, davacılarla yapılan anlaşma gereğince bundan böyle geçmişteki olaylara ilişkin yeni davaların açılmayacağı konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

- Yerel halka kalkınma desteği sağlayacaklar

Açıklamada ayrıca, şirketin yerel halkın istihdamına destek olarak Namucho bölgesinde tarımsal kalkınma ve eğitim alanında çalışmalarda bulunmak için 500 bin sterlin harcama yapacağı kaydedildi.

Davada, 273 mağdur ve mağdur yakınını temsil eden hukuk şirketi Leigh Day'den yapılan açıklamada ise şirketin bölgede halk için bağımsız bir şikayet mekanizması kurmayı kabul ettiği ifade edildi.

Gemfields şirketi hakkında firmaya bağlı özel güvenlik şirketinin ve madeni koruyan polislerin bölge halkını öldürdüğü, işkence ettiği ve çeşitli insan hakları ihlallerine karıştığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Afrika’da Etiyopya, Zambiya, Madagaskar gibi ülkelerde de yatırımları bulunan şirket, Mozambik’in kuzeyindeki Montepuez Madeni’nden yakut çıkarıyor.

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GemfieldsMozambikTazminatYakut Madeni
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