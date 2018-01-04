İngiliz muhafazakarları idam cezasından yana

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iktidardaki Muhafazakar Partinin üyelerinin çoğunluğu idam cezasını destekliyor.



Londra merkezli Queen Mary Üniversitesinin ülkedeki 4 büyük siyasi parti üyeleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçları “Halk: İngiltere’de siyasi parti üyeleri” başlıklı raporda yayımlandı.

Ülkede halen iktidarda bulunan Muhafazakar Partinin yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Partinin toplamda 4 bin 177 üyesiyle yapılan anketlere dayanan rapora göre Muhafazakar Parti üyelerinin yüzde 54’ü bazı ciddi suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

Ölüm cezasına destek oranı SNP üyeleri arasında yüzde 23, İşçi Partisinde yüzde 9 ve Liberal Demokrat Partide ise yüzde 8’de kaldı.

- Brexit için yeni referandum

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda yeni bir referandum yapılmasına Liberal Demokratların yüzde 91’i, SNP üyelerinin yüzde 87’si ve İşçi Partililerin yüzde 78’i destek verirken, bu oran Muhafazakarlar arasında yüzde 14’ü geçemedi.

Muhafazakarların sadece yüzde 25’i İngiltere’nin Brexit’in ardından da Ortak Pazar’a üyeliğinin sürmesini isterken, bu oran Liberal Demokratlarda yüzde 96, SNP’de yüzde 95 ve İşçi Partisinde yüzde 87 oldu.

Ülkedeki siyasi parti üyelerinin profilinin de çıkarıldığı araştırmaya göre Muhafazakar Parti “en yaşlı” siyasi parti oldu. Muhafazakar Parti üyelerinin yaş ortalaması 57, SNP’lilerin 54, İşçi Partililerin 53 ve Liberal Demokratların 52 olarak bulundu.



Muhafazakarların yüzde 44’ü 65 yaş ve üzerindeyken, bu oran İşçi Partisinde yüzde 29, Liberal Demokratlarda yüzde 30, SNP’de de yüzde 32’de kaldı.



Araştırma İngiltere’de siyasi parti üyelerinin çoğunluğunun erkek, orta sınıf mensubu ve nüfusun geneline oranla “daha beyaz” olduğunu da ortaya koydu.

Buna göre Muhafazakarların yüzde 71’i, Liberal Demokratların yüzde 63’ü, SNP’lilerin yüzde 57’si ve İşçi Partililerin de yüzde 53’ü erkeklerden oluşuyor.

- Ülkede kadınlar çoğunlukta

İngiltere'de haziran ayında yapılan erken genel seçimde Muhafazakar Parti yüzde 42,3 oyla birinci gelirken, onu yüzde 40 ile İşçi Partisi, yüzde 7,4 ile Liberal Demokrat Parti ve yüzde 3 ile SNP takip etmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın nüfusu 2016 tahminine göre 65 milyon 648 bin iken, bunun yaklaşık 33 milyon 270 binini oluşturan kadınlar ülkede çoğunlukta bulunuyor.

Ülkede ölüm cezası son kez 1964'de infaz edilmiş ancak bu ceza vatana ihanet suçu için 1998'e kadar yasalardaki yerini korumuştu. Ülke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ölüm cezası ile ilgili 13. protokolünü 2003'te kabul etmişti.

İngiltere, önceki yıl yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'sinin oyu ile AB'den ayrılma kararı almıştı.