LONDRA (AA) - AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteğinde bulunmasının Türkiye-ABD ilişkilerini baskı altına aldığını söyledi.

Kılıç, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere Şubesi tarafından İskoç Muhafazakar Parti üyesi Lord Mark McInnes'in ev sahipliğinde İngiliz parlamentosunda düzenlenen "Türkiye-ABD İlişkileri: Ebedi İttifak Sona Mı Eriyor?" başlıklı panelde Türkiye-ABD ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin kendisi tarafından da terör örgütü olarak görülen PKK ve onun diğer kanadı YPG'ye özellikle ABD'nin sağladığı silahlar, ilişkileri ciddi şekilde baskı altına aldı." diyen Kılıç, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamakla mükellef olduğunu, terör örgütü PKK'nın veya YPG'nin silahlandırılmasına karşı tutumunun da net olduğunu vurguladı.

ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sonra teröre karşı mücadelede diğer tüm NATO üyeleri gibi Türkiye'nin de üzerine düşeni yaptığını belirten Kılıç, "Amerika'nın, küçük bazı terör örgütlerinden ziyade Türkiye gibi güçlü bir müttefike sahip olması onun için çok daha önemli." diye konuştu.

- ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmaları

Kılıç, bir soru üzerine, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı iddialarına değindi.

Kudüs'ün sadece Yahudiler için değil, Müslümanlar ve Hristiyanlar için de özel bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Kudüs, İsrail'in başkentidir demek doğru bir şey değil. Böyle bir karar bölgede istikrarsızlık yaratır ve bugünkünden çok daha fazla çatışmalara sebep olur." yorumunu yaptı.

İskoç siyasetçi Lord McInnes de ABD ile İngiltere'nin Türkiye gibi ülkelerle güçlü ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Ortadoğu'da kilit bir ülke olduğunu vurgulayan McInnes, "Türkiye gibi güvenilir bir dost ile güçlü bir stratejik ilişki geliştirmek bizim için son derece önemli." ifadesini kullandı.

İngiltere ile ABD arasında tarihe dayanan "özel bir ilişki" bulunduğunu anlatan Lord McInnes, "Ancak bu İngiltere'nin ABD'nin yaptıklarını sürekli sorgulamadığı veya her yaptığının İngiltere'nin çıkarlarıyla uyuştuğu anlamına gelmez." görüşünü dile getirdi.

Panelde, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House araştırmacısı Dr. Nussaibah Younis de değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.