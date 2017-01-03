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İngiliz taraftarlara hapis cezası

- Paris Ceza Mahkemesi, 2015 yılında oynanan PSG-Chelsea maçı öncesi siyahi bir Fransız vatandaşını, metroya almayıp ırkçı sloganlar atan 4 Chelsea taraftarına 6 aydan 12 aya kadar değişen hapis cezaları verdi

İngiliz taraftarlara hapis cezası


PARİS (AA) - Senegal asıllı bir Fransız vatandaşının, 2015 yılında Paris metrosuna binmesini engelleyen ve ırkçı sloganlar atan 4 Chelsea taraftarı, 6 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada, olaya karıştığı tespit edilen 4 taraftardan ikisi bulundu. Süleyman Sylla isimli vatandaşa, ten rengi nedeniyle şiddet uyguladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan taraftarlardan ikisi, 12 ay hapis cezası ve 2 yıl Paris'e giriş yasağı ile cezalandırıldı. İki taraftar ise 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 İngiliz taraftara verilen cezaların kesinleşmiş hapis cezaları kapsamında olmadığı ve ertelendiği açıklandı.

İngiliz taraftarlar, 2015'te Paris Saint-Germain'in (PSG) Chelsea'yi konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasından önce Richelieu-Drouot metro hattında kalkmak üzere olan trene binmek isteyen siyahi yolcunun içeri girmesine izin vermemişti. Afrika kökenli yolcuyu iterek kapıdan uzaklaştıran taraftarlar, siyahi bir kadın yolcunun önlerinde durduğu sırada da "Irkçıyız, ırkçıyız. Biz böyleyiz" diye tezahürat yapmıştı.

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirterek 8 günlük iş göremez raporu alan Sylla, mahkemede, saldırı nedeniyle tüm aile yaşantısının etkilendiğini ve çocuklarının geleceği için endişeli olduğunu söyledi.

Yargılanan 4 taraftardan 3'ü hakkında 2015'in temmuz ayında Londra mahkemesi, 5 yıl stada giriş yasağına karar vermişti. Saldırganlardan birinin eski polis memuru ve Afrika'ya yönelik faaliyetlerde bulunan bir derneğin başkanı olduğu ortaya çıkmıştı.


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