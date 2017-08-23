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İngiliz turistin tarihi paraları yurt dışına götürmeye çalıştığı iddiası

- Muğla'da denizde bulduğu tarihi madeni paraları yurt dışına çıkartmaya çalıştığı iddiasıyla havalimanında gözaltına alınan İngiliz uyruklu kişi tutuklandı

İngiliz turistin tarihi paraları yurt dışına götürmeye çalıştığı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'da tarihi madeni paraları yurt dışına götürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan İngiliz uyruklu kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Muğla'ya tatile gelen İngiliz vatandaşı Toby R. (52), Fethiye ilçesinde denizin dibinde tarihi değeri olduğu belirtilen para buldu.

Paraları güvenlik birimlerine haber vermeden ülkesine götürmeye çalışan kişi, Milas-Bodrum Havalimanı'nda X-ray cihazından geçtiği sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Toby R. çıkarıldığı mahkemece "Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, el konulan paraların müze müdürlüğü yetkililerince incelenmeye alındığı öğrenildi.

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