İngiliz ve Arap ırkı atlarla, akrobasi gösterisi yapacaklar

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ / SABRİ YILDIRIM - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Akıncıları Akrobasi ekibi İngiliz ve Arap ırkı atlarla gösteri yapacak.

Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilçeye gelen Kapadokya Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneğine bağlı Anadolu Akıncıları Akrobasi ekibi, İngiliz ve Arap ırkı atlarla yapacağı gösteriye hazırlanıyor.

Etkinliğin düzenleneceği Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'na getirilen atlar, eğitmenler eşliğinde gösteri için hazırlanıyor. Akrobasi yapacak sporcular, gösteri öncesi atlara binerek ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Derneğin ikinci başkanı ve akrobasi ekibi yöneticisi İzzet Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında at üzerinde akrobasi gösterisi yapacaklarını söyledi.

Etkinliğe katılmaktan ekip olarak büyük gurur ve mutluluk duyduklarını vurgulayan Başar, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun Türklere açılan kapısında atın üstünde olmak benim için çok büyük bir heyecan ve mutluluk. Kısa süre önce camiamız içerisinde Anadolu Akıncıları adlı akrobasi gösteri takımını kurduk. Bu camia, memleket ve insanlar için sahneye çıkacak. Sporcuların hepsi gözüpek, cesur ve istekli arkadaşlar. Kendimizi, ülkemizi ve Malazgirt'i büyük bir coşku ve başarı ile temsil edeceğiz."

- "Atlar üzerinde bir kontrol mekanizması geliştirmiyoruz"

Başar, Türkiye'de yerel at yetiştiriciliğinin çok fazla olmadığını, genellikle kariyeri bitmiş yarış atlarıyla çalıştıklarını anlattı.

Kendi alanlarında daha çok Arap ırkı atlar kullanırken akrobasi ekibinin İngiliz ırkı atları da tercih ettiğini dile getiren Başar, "Bizim için atın Arap ve İngiliz'i yok. Bizim için atlar insanla beraber hareket etme kabiliyeti kazanmış ise uygun partnerdir. Sporcular atları kendileri seçiyor ve çalışmalarını bire bir yapıyorlar. Sporcular ve atlar adaptasyon ve uyum potansiyellerine göre eşleşiyor. Sahneye çıktığımızda atlar üzerinde bir kontrol mekanizması geliştirmiyoruz. Bu nedenle insanla uyumlu bir hale getirilmiş atlar bizim için en güvenli, en sağlıklı partner oluyor." ifadesini kullandı.

- "Malazgirt'te güzel işler yapacağımıza inanıyorum"

Kapadokya Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneğinde görevli antrenör Tuğçe Dede ise Malazgirt'e ikinci kez geldiğini ve çok heyecan duyduğunu anlattı.

Dede, "Atımın adı 'Sivaslı', 6 yaşında ekibe yeni katıldı. 'Sivaslı' oldukça hızlı ve çok duyarlı bir at. Malazgirt'te güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Derneğin kurucu üyelerinden Sibel Cazgır da Nevşehir'den geldiklerini ve büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akrobatların genelikle yurt dışından getirildiğini anlatan Cazgır, "Fakat biz, gençlerimizin de bu konuda son derece yetenekli olduğunu göstermek amacıyla yeni bir akrobasi ekibi kurduk. Ayrıca atlı okçulukta yapıyoruz. Derece almış sporcularımız var. 13 kişilik bir ekibiz. İleride ekip olarak büyüyeceğiz." diye konuştu.

Akrobasi ekibinden Uygar Çakır ise bir çok yarışmaya katıldığını ve derece elde ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"16 yaşındayım. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Arap atım 14 yaşında, ismi 'Toros'. Son yarışmada derece aldım. Gösteri ekibi olarak da şov yapacağız. Hocamızın eşliğinde her gün ısınma hareketleri yapıyoruz. At üzerinde yapacağımız hareketleri yerde gerçekleştiriyoruz. Antrenmanlarda yerde bir saat ok atıyoruz. Yarım saat at biniyoruz. Ondan sonra atlı okçuluk yapıyoruz."