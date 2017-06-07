İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - İngiliz Independent Gazetesinin seyahat yazarı Emma Thompson'ın, köşesinde "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı turizmcileri sevindirdi.

Türkiye seyahatinin izlenimlerini köşesinde paylaşan Thompson yazısında, özellikle Fethiye ve çevresinde yer alan Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara Antik Kenti ve doğa sporlarını ön plana çıkardı. Thompson'ın Fethiye'yi övdüğü yazı, ilçedeki turizmcileri mutlu etti.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl terör olayları ve darbe girişimi nedeniyle turizmde kötü bir yılın ardından yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Fethiye'nin 55 bin yatak kapasitesiyle yıllık ortalama 1 milyon 250 bin turisti ağırladığını bildiren Uysal, "Bölgeye ağırlıklı olarak İngiliz turistler geliyor. Fethiye, Babadağ, Ölüdeniz, Kayaköy, tarihi Likya Yolu gibi ünlü tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Independent yazarı Emma Thompson'ın köşesinde Fethiye'yi yazması bizleri gururlandırdı ve sevindirdi." dedi.

Uysal, ilçede çok sayıda yerleşik İngiliz'in yaşadığını ve tatile gelenlerin de Fethiye'den memnun ayrıldıklarını vurguladı.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel İşletmecisi Mete Ay ise İngiliz vatandaşların yanı sıra birçok yabancı ünlünün Fethiye'yi ziyaret ettiğini, Emma Thompson'ın da köşesindeki çağrının kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Fethiye'nin doğal ve tarihi özellikleri bünyesinde barındıran muhteşem bir ilçe olduğunu belirten Ay, "Emma Thompson gibi bir yazarın Independent gazetesinde 'Türkiye'ye gidin. Hiçbir problem yok. Bu güzelliklerden mahrum kalmayın' tarzındaki yazısı çok gurur verici. İngiltere'de zaten gazeteler ve İngiliz hükümeti Türkiye konusunda güzel reklamlar yapıyor. Bunların artması bizler içi çok önemli." diye konuştu.

Ay, yabancı basında dünyaca tanınan insanların Fethiye'den bahsetmesinin, bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "Artık İngilizler Fethiye'nin bir parçası oldu"

Önceki yıllarda emlak fiyatlarının uygunluğunun bölgeye yoğun bir İngiliz göçü yaşanmasına neden olduğunu kaydeden Ay şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce Fethiye'de yaklaşık 5 bin İngiliz yaşıyordu. Yaşlılık ve sağlık problemleri nedeniyle gidenler de oldu ama hala 3 binin üzerinde İngiliz Fethiye'de yaşıyor. Artık İngilizler Fethiye'nin bir parçası oldu. Kendi kurdukları derneklerde çocuklar ve sokak hayvanlarına da yardım ediyorlar. Buradaki ilişkilerimiz çok güzel. Onlar da bu güzellikleri kendi ülkelerinde paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyorlar."

İngiltere'den tatilini geçirmek için 5 yıldır Fethiye'ye gelen Alan Charles de Fethiye'nin tarihi ve doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Fethiye'nin tatil geçirmek için mükemmel bir yer olduğunu dile getiren Charles, "Kimsenin korkmasına gerek yok. Herkes tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelebilir." dedi.