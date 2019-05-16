Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

İngilizler UEFA zengini

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale kalan dört İngiliz takımının UEFA'dan kazancını inceledi.

İngilizler UEFA zengini
banner17

Futbol tarihinde bir ilk yaşandı ve bir ülkenin dört takımı (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal), Avrupa'nın iki büyük kupasında finale yükseldi. KPMG Football Benchmark ekibi de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale kalan dört İngiliz takımının UEFA'dan kazançlarını inceledi. 1 Haziran'da Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Liverpool ve Tottenham, finansal olarak da büyük bir kazanç elde edecek.

İngilizler farkı giderek açıyor

Finali kazanan ekip yaklaşık 82 milyon Euro'yu kasasına koyarken, ikinci olan takım da 78 milyon Euro alacak. Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Avrupa Ligi finalinde ise Chelsea ve Arsenal karşılaşacak. 29 Mayıs günü Bakü'deki mücadeleyi kazanacak ekip, UEFA'dan 22 milyon Euro alacak. Finali kaybeden takım ise 18 milyon Euro kazanacak.

Barcelona fair-play'i çiğniyor

Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Liverpool ve Tottenham, UEFA Finansal Fair Play kurallarına da takılmıyor. UEFA'ya göre gelir-gider arasındaki fark yüzde 70'i geçmemek zorunda. Liverpool'un gelir-gider farkı yüzde 58, Tottenham ise sadece yüzde 38… Liverpool'un elediği Barcelona'nın gelir gider farkı ise yüzde 81… Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Ajax'ın da yüzde 57'lik bir farkı bulunuyor.

Yeni çözümler şart

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig'de mücadele eden ekipler, finansal olarak diğer ülke takımlarına göre çok rahatlar. Bu da UEFA'nın en büyük iki kupasında her zaman zirvede kalmalarını sağlıyor. UEFA kazançları da İngiliz ekiplerine ekstra finansal değer sağlıyor. Diğer ülkeler İngiliz takımlarına yetişebilmek için yeni finansal çözümler üretmeli'' dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IngiltereİngilizlerUEFA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5