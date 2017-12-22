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İngiltere Başbakanı May Güney Kıbrıs'ta

- Başbakan May: - "60 binden fazla Iraklı güvenlik personelini eğitmek hayati önem taşıyor. Bunu, geçen ay Bağdat'a yaptığım ziyarette gördüm" - "İngiltere'nin Ortadoğu'daki ortaklarının istikrarlarının desteklenmesi hayati önem taşıyor" - "Küresel Britanya olarak, bu sorumlulukları yerine getireceğimize ve bağlı olduğumuz uluslararası düzenin değerlerini ve kurallarını desteklemede öncü rol oynamaya devam edeceğimizden eminim"

İngiltere Başbakanı May Güney Kıbrıs'ta

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'ne Noel öncesinde ziyarette bulundu.

May, burada, İngiltere'nin, terör örgütü DEAŞ'e karşı hava operasyonlarında kullandığı üsteki askerlere konuşma yaptı.

İngiliz lider, üstten DEAŞ hedeflerine yönelik bin 600 hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, yaklaşık bin 500 görevlinin de Ürdün ve Irak'ta örgüte karşı mücadele veren müttefik ve dostlarını desteklediğini dile getirdi.

May, "Bunun ne kadar bir fark yarattığı konusunda açık olalım. Sadece 3 yıl önce DEAŞ, Irak ve Suriye'de hilafet ilan etti. En barbarca eylemleri gerçekleştirmek ve sokaklarımızda cinayet işlemek için güvenli bir sığınak seçti. Ancak bugün, teşekkür ederiz ki sizlerin de çabaları sayesinde, bu sözde hilafet ezildi ve artık Suriye ve Irak'ta önemli toprakları elinde tutmuyor. Bu başarı dolayısıyla gururlanmalısınız." dedi.

Bölgedeki tehditin halen devam ettiğini ve bu tehditle baş edilmesi gerektiğini altını çizen May, DEAŞ'ın bitirilmesi çerçevesinde Iraklı güvenlik güçlerinin eğitimine odaklanılması gerektiğini söyledi. İngiliz lider, "Bu nedenle yaptığımız işleri yapıyor, sizler de destekliyorsunuz. 60 binden fazla Iraklı güvenlik personelini eğitmek hayati önem taşıyor. Bunu, geçen ay Bağdat'a yaptığım ziyarette kendim gördüm." şeklinde konuştu.

"İngiltere'nin Ortadoğu'daki ortaklarının istikrarlarının desteklenmesinin hayati önem taşıdığı" değerlendirmesinde bulunan Theresa May, "Küresel Britanya olarak, bu sorumlulukları yerine getireceğimize, bağlı olduğumuz uluslararası düzenin değerlerini ve kurallarını desteklemede öncü rol oynamaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Irak hükümetinin yardım talebi üzerine 2014'den bu yana yol kenarlarına yerleştirilen bombalar ile bubi tuzaklarının tespiti gibi konularda Iraklı askerlere eğitim veriyor.


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Akrotiri Hava ÜssüDEAŞGüney KıbrısIngiltereTheresa May
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