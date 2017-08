İngiltere Başbakanı May Japonya'da

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek, "Bunlar önemli ölçüde provokatif eylemler." dedi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya’ya giden May, uçakta İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



"Kuzey Kore’nin eylemleri yasa dışı. Bunlar önemli ölçüde provokatif eylemler.” diyen May, İngiltere’nin uluslararası ortaklarıyla, benzer faaliyetlerde bulunmaması için Kuzey Kore'ye baskı yapacağını ifade etti.



Hamburg’daki G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore'yi görüştüğünü hatırlatan May, "Kuzey Kore'ye baskı konusunda Çin kilit role sahip. Çin’i bu konuda yapabileceği her şeyi yapmaya teşvik ediyoruz.” diye konuştu.



May, İngiltere’nin Kuzey Kore’ye yönelik askeri harekat veya siber savaş gibi alternatiflere nasıl yaklaştığıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Kuzey Kore, dün sabah erken saatlerde balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

- Japonya temasları

Öte yandan May, 3 gün sürecek Japonya temaslarıyla ilgili soru üzerine, "Asya’daki en yakın güvenlik ortağımız Japonya ile siber güvenlik, terörle mücadele ve savunma alanlarında daha yakın iş birliğini ele alacağız. Bu, her gün daha güvensiz hale gelen dünyada her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.



Temaslarına bu sabah vardığı Kyoto kentinde başlayacak Kay, Japon mevkidaşı Şinzo Abe ve İmparator Akihito ile görüşecek, iş çevreleriyle bir araya gelecek.

May, Kyoto'dan başkent Tokyo'ya bu ülkenin hızlı treni "mermi tren"i kullanarak geçecek.



May’e temaslarında Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ile 15 kişilik iş adamı heyeti eşlik ediyor.



İki ülke liderleri arasındaki görüşmelerde önemli gündem maddelerinden birini İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oluşturması bekleniyor.



İngiltere’de binden fazla Japon şirketi 140 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Japonya’nın Brexit sonrasında bu şirketlerin AB içindeki operasyonlarını sürdürmesinde çıkabilecek engellerden endişe ettiği belirtiliyor.