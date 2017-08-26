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İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı May, "Dün gece kamuyu korumak üzere cesur ve hızlı davranan memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Buckingham Sarayı önünde gerçekleşen olaya Londra polisinin hızlı ve cesur bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirterek, saldırgana müdahale ederken yaralanan polis memurlarına teşekkür etti.

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May, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece kamuyu korumak üzere cesur ve hızlı davranan memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Müdahaleleri, polisimizin ustalığını ve fedakarlığını ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Dün akşam Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişi gözaltına alınırken iki polisi yaralamıştı. Terörle mücadele birimi tarafından soruşturulan olayda bir erkek sürücünün sarayın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durmuştu. Bu sırada aracın içinde büyük bir bıçak olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediği, sürücünün ise araçtan çıkmayıp polise direndiği ve iki polis memurunu kolundan yaraladığı bildirilmişti.

Muhabir: İnci Gündağ

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Buckingham SarayıDünyaIngiltereLondraTheresa May
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