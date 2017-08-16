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İngiltere Başbakanı May'den Trump'a 'ırkçı olaylar' eleştirisi

İngiltere Başbakanı May, Trump'ın Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı olaylara yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sorumluluk sahibi kişilerin, aşırı sağ görüşleri duyduğu anda nerede olursa olsun kınaması önemli." dedi.

İngiltere Başbakanı May'den Trump'a 'ırkçı olaylar' eleştirisi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki ırkçı olaylara yönelik açıklamalarına ilişkin, "Sorumluluk sahibi kişilerin, aşırı sağ görüşleri duyduğu anda nerede olursa olsun kınaması önemli." dedi.

May, adanın güneyindeki Portsmouth Limanı'nı ziyaretinde İngiliz basınına, Trump'ın ABD'deki ırkçı olaylara yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sağcı görüşlerin her zaman kınanması gerektiğinin önemine değinen İngiliz lider, şöyle konuştu:

"Faşist görüşleri dile getirenler ile onlara karşı çıkanları bir tutamam. Sorumluluk sahibi kişilerin, aşırı sağ görüşleri duyduğu anda nerede olursa olsun kınaması önemli.

Charlottesville'de gördüğümüz korkunç olayların ardından hafta sonu da belirttiğim üzere bu grupların tasvir ettiği ırkçılık, nefret ve şiddetten kesinlikle iğreniyorum. İngiltere, aşırı sağcı grupları burada yasaklamaya yönelik önlemleri aldı. Bazı aşırı sağ grupları, İngiltere'de yasakladık."

Muhabir: İnci Gündağ

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Anahtar Kelimeler:
ABDCharlottesvilleDonald TrumpDünyaırkçı OlaylarIngiltereTheresa May
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