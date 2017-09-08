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İngiltere Başbakanı May'in kabulü

- May, Venezuela Ulusal Kongre Başkanı Borges ve hapisteki muhalefet lideri Lopez'in annesiyle bir araya geldi

İngiltere Başbakanı May'in kabulü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Venezuela Ulusal Kongre Başkanı Julio Borges ve hapisteki muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in annesi Antonieta Lopez'i kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, May'in Borges ve Lopez ile başbakanlık ofisi "10 Numara"daki görüşmesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan hazır bulundu.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Başbakan May, İngiltere'nin Venezuela hükümetinin eylemlerini kınadığını ve demokratik bir kurum olarak Ulusal Kongreye sarsılmaz destek verdiğini bildirdi.

May, bu görüşmenin İngiltere'nin Venezuela'da gerilimin düşürülmesi ve ülkenin demokrasiden uzaklaşmasının engellenmesi için uluslararası ortakları ile yetkililer üzerinde baskı kurma yönünde çalışacağının net bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özellikle Leopoldo Lopez gibi siyasi tutukluların durumunun ve Lopez'in eşi Lilian Tintori'nin Avrupa'ya seyahatinin Venezuela makamlarınca engellenmesinin kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan May, "Venezuela hükümetini bir kez daha insan haklarına, hukukun egemenliğine, erkler ayrımına ve demokratik kurumlara saygı göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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10 NumaraAntonieta LopezIngiltereJulio BorgesLeopoldo LopezTheresa MayVenezüella
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