İngiltere'de hükümet kurma çalışmaları

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisinin (DUP), destek ve güven anlaşması kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'in kuracağı azınlık hükümetine destek vereceği bildirildi.

DUP'tan yapılan açıklamada, parti yetkililerinin bugün Belfast'ta Muhafazakar Partili mevkidaşlarıyla hükümetin kurulması konusunu görüştükleri ve bu çerçevede Theresa May'in kuracağı hükümeti "destek ve güven" anlaşmasıyla destekleyecekleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada da "Brexit ve ileriye doğru giden yolda tüm ülke için istikrar ve kesinlik sağlayabilecek bu taahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık, anlaşmanın detaylarının pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını kaydetti.

Söz konusu "destek ve güven" anlaşması, DUP'un parlamentoda Kraliçe'nin okuyacağı hükümet programının oylandığı oturumda ya programa destek vereceği ya da çekimser kalacağı anlamına geliyor.

DUP, hükümetin parlamentoya getireceği diğer düzenlemelere de evet oyu vererek veya çekimser kalarak destek olacak. Bunun karşılığında da DUP hükümetten, kendi parti programında yer alan bazı politikaları hayata geçirmekte destek alacak.

May, 18 Nisan'da sürpriz şekilde erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran'da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı. Ancak seçimde May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili sayısı 330'dan 318'e düştü. May, hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilini, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı DUP'un dışarıdan desteğiyle sağlamaya çalışacağını belirtmişti.