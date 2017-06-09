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İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimin ardından tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekili sayısının gerisinde kalan ve azınlık hükümeti kurmaya karar veren Muhafazakar Partinin lideri Başbakan Theresa...

İngiltere'de yeni kabine belli olmaya başladı

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimin ardından tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekili sayısının gerisinde kalan ve azınlık hükümeti kurmaya karar veren Muhafazakar Partinin lideri Başbakan Theresa May, yeni kabinede yer alacağı kesinleşen bazı isimleri duyurdu.
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, bir önceki hükümette de görev yapan Maliye Bakanı Philip Hammond, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Savunma Bakanı Michael Fallon ve Brexit Bakanı David Davis'in görevlerinde kalacağı bildirildi.
Yeni kabinede yer alacak diğer isimlerin de gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.
Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimin henüz kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti 318, İşçi Partisi de 261 milletvekili çıkardı.
May, bugün Kraliçe İkinci Elizabeth'le Buckingham Sarayı'nda hükümeti kurmaya ilişkin görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğiyle hükümet kuracağını belirtmişti.

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Yeni KabineTheresa MayIngiltereBoris JohnsonBirleşik Krallık
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