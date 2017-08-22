İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt Batı Şeria'da

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat’ın İngiltere Uluslararası Gelişme ve Ortadoğu’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burt ile bir araya geldiği bildirildi.



Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın Eriha kentinde Burt ile bir araya geldiğini belirterek, İngiltere ve diğer ülkelere 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümü İsrail’e kabul ettirmeye çağırdığını ifade etti.



İsrail hükümetinin iki devletli çözümü iki rejimli devlet seçeneğiyle değiştirerek yıkmak istediğini kaydeden Ureykat, İngiltere hükümetinden 1967 sınırları içerisinde Filistin devletini tanımasını ve Balfour Bildirisi yıl dönümü nedeniyle kutlamalar düzenlemeye yönelik niyetini gözden geçirmesini talep ettiğini aktardı.



İngiltere Uluslararası Gelişme ve Ortadoğu’dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt'ın, Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile de görüşmesi bekleniyor.

İngiliz savaş kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour, 2 Kasım 1917'de, dönemin önde gelen Siyonist liderlerinden Lord Rothschild'e gönderdiği mektupta, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini bildirmiş, söz konusu deklarasyon daha sonra Fransa, İtalya ve ABD'nin de desteğini almıştı.







