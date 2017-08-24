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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Libya'da

- Johnson, Bingazi'de General Halife Hafter ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Libya'da

TRABLUS (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un, Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter ile bir araya geldiği bildirildi.

TM'ye bağlı Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesindeki resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "General Hafter'in Bingazi kentinde Johnson ve beraberindeki heyetle görüştüğü" belirtildi.

Hafter'in Bingazi'deki ofisinde gerçekleşen görüşmede, "Libya'daki siyasi gelişmelerin ele alındığı" kaydedildi.

Toplantıya Libyalı askeri yetkililer ile İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Peter Joseph Millett'in de katıldığı aktarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson dün Trablus'ta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelmişti.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazlı açıklamada, "ikilinin siyasi ve güvenlikle ilgili bazı konular ile yasa dışı göç meselesini ele aldığı" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IngiltereLibyaBorin JohnsonHalife Hafter
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