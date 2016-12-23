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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’dan Halep açıklaması:

- “BM'nin Halep’in doğusunda kalanlara yardımcı olmak ve mevcut durumu gözlemlemek için bölgeye tam olarak erişimine izin verilmemesi kabul edilemez” - “Rejim ve rejimi destekleyenler, sorumluluklarını acilen yerine getirerek sivillerin korunmasını sağlamak için BM Güvenlik Konseyi’nin 2328 sayılı önergesine uymalılar”

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’dan Halep açıklaması:

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının, Suriye’de Halep şehrinin doğusuna geçmesine izin verilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Johnson, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BM'nin Halep’in doğusunda kalanlara yardımcı olmak ve mevcut durumu gözlemlemek için bölgeye tam olarak erişimine izin verilmemesi kabul edilemez. Rejim ve rejimi destekleyenler, sorumluluklarını acilen yerine getirerek sivillerin korunmasını sağlamak için BM Güvenlik Konseyi’nin 2328 sayılı önergesine uymalılar.” ifadelerini kullanan Johnson, "Suriye ordusunun Halep şehrini tamamen kontrol ettiğinin" öne sürüldüğünü fakat bunun "boş bir zafer" olduğunu savundu.

Johnson, "Esed büyük ölçüde yabancı milislere ve Rusya’nın hava desteğine bağımlı durumda. Bu durum Suriye halkına karşı mezalim de dahil olmak üzere trajik bir yıkıma neden oldu. Esed’in vahşi rejimi Suriye’yi asla birleştiremez, ülkeye istikrar getiremez.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de devam eden soruna çözümün, ancak politik zeminde bulunabileceğini belirten Johnson, İran ve Rusya dahil olmak üzere uluslararası topluma bu yönde çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

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Boris JohnsonHalepIngiltereİngiltere Dışişleri BakanıLondraSuriye
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