İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un Libya ziyareti

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul ettiği bildirildi.



Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazlı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta gerçekleşen görüşmede bazı siyasi ve güvenlikle ilgili konuların yanı sıra yasa dışı göç meselesi ele alındı.



Serrac, insan kaçakçılığı ve genel olarak kaçakçılık yapan çeteler karşısında Sahil Güvenlik ve Hudut Muhafızlarını silahlandırmaya yönelik yasağın kaldırılması konusunda İngiltere hükümetinden destek beklediğini ifade etti.



Johnson'un mayısta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında güvenlik, sağlık, eğitim ve enerji konusunda varılan iş birliği anlaşmasının da sürdürülmesi gerektiğini belirten Serrac, iki ülke arasındaki derin ilişkilere değindi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ise Serrac'ın Libya'daki tarafları uzlaştırma çabalarını desteklediklerini ve ülkede istikrarı sağlamaya katkıda bulunmak için her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.



Görüşmeye UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile İngiltere’nin Trablus Büyükelçisi Peter Millett de katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 2011 yılında Libya'ya silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

- Libya'daki iktidar mücadelesi

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca UMH Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.