İngiltere Savunma Bakanı Fallon Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon, Kuveyt Savunma Bakanı Muhammed el-Halid el-Hamed es-Sabah ile görüştü.

Kuveyt Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kuveyt'te bir araya gelen Sabah ile Fallon, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme yollarını ve ortak öneme sahip bazı meseleleri ele aldı.

Bugün Kuveyt'e gelen Fallon, resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin Kuveyt'le askeri işbirliği anlaşması imzalama niyetinde olduğunu söylemişti.

Fallon, Kuveyt ziyaretinde terör örgütü DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun operasyonları konusunu da görüşeceğini ifade etmişti.