İngiltere Savunma Bakanı Fallon Umman'da

MASKAT (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkesinin Umman'ın Körfez ülkeleri arasında diyalog kurulması ve krizin çözülmesi için harcadığı çabaları desteklediğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ı ziyaret eden Fallon, ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya açıklamalarda bulundu.

Maskat yönetiminin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki gerginliğin dindirilmesi için üstlendiği rolden memnuniyet duyduğunu aktaran Fallon, "Umman'ın Körfez ülkelerini diyalog masasına oturtmak ve krizi çözmek için harcadığı çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fallon, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve Umman'da yapımı devam eden Ed-Dukam Limanı'na ait bazı tesilerin kullanımı için ikili işbirliği imzalanması hedefiyle ziyaretini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.





