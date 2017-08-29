Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

İngiltere Savunma Bakanı Fallon Umman'da

-Fallon: -"Umman'ın Körfez ülkelerini diyalog masasına oturtmak ve krizi çözmek için harcadığı çabaları destekliyoruz"

İngiltere Savunma Bakanı Fallon Umman'da

MASKAT (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkesinin Umman'ın Körfez ülkeleri arasında diyalog kurulması ve krizin çözülmesi için harcadığı çabaları desteklediğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ı ziyaret eden Fallon, ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya açıklamalarda bulundu.

Maskat yönetiminin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki gerginliğin dindirilmesi için üstlendiği rolden memnuniyet duyduğunu aktaran Fallon, "Umman'ın Körfez ülkelerini diyalog masasına oturtmak ve krizi çözmek için harcadığı çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fallon, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve Umman'da yapımı devam eden Ed-Dukam Limanı'na ait bazı tesilerin kullanımı için ikili işbirliği imzalanması hedefiyle ziyaretini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Savunma Bakanı Michael FallonUmman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5