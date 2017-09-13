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"İngiltere ve Avrupa’da İslamofobi" Toplantısı

- Leeds Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Sayyid: - (İslamofobi ile mücadele) “Türkiye, son on yıldır bu konuda ciddi bir çaba içinde” - Londra King's College Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vakil: - “Bu toplantı, Türkiye’nin demografik yapısı ve bir dünya gücü olması dolayısıyla sesimizi bir azınlığın sesi olmaktan çıkarıp daha geniş, jeopolitik bir bağlama taşıyabilir”

LONDRA (AA) - İngiltere’deki Leeds Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Salman Sayyid, Türkiye’nin son on yıldır İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele konusunda ciddi bir çaba içinde olduğunu belirterek, AB Bakanı Ömer Çelik’in bugün Londra’da ev sahipliği yaptığı İslamofobi konulu toplantıyı “mükemmel” olarak nitelendirdi.

AB Bakanı Çelik’in Londra temasları kapsamında "İngiltere ve Avrupa’da İslamofobi" başlıklı toplantıda bir araya geldiği Profesör Sayyid ile Londra King's College Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulkerim Vakil, etkinlikle ilgili görüşlerini toplantının ardından AA muhabirine değerlendirdi.

Prof. Salman Sayyid, Türkiye’nin İslamofobi üzerine son yıllarda yürüttüğü faaliyetlerin önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye, son on yıldır bu konuda ciddi bir çaba içinde. Sayın Bakanın böyle bir toplantı organize etmiş olması mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dünya çapında Müslüman topluluklarla iletişim içinde olmayı sürdürmesinin önemine değinen Sayyid, bu tür organizasyonların din ve ırk ayrımcılığına uğrayan insanların bir araya gelmesine katkı sağladığını söyledi.

Bakan Çelik’in Londra’da böyle bir toplantı düzenlemesinin özellikle kendilerini azınlık hisseden Avrupa’daki Müslümanlar için önemli olduğunu vurgulayan Abdulkerim Vakil ise “Bu toplantı, Türkiye’nin demografik yapısı ve bir dünya gücü olması dolayısıyla sesimizi bir azınlığın sesi olmaktan çıkarıp daha geniş, jeopolitik bir bağlama taşıyabilir.” dedi.

Vakil, İngiltere’de Müslümanlara yönelik artan nefret suçlarına ilişkin, “Terör olaylarından sonra Müslümanlara yönelik artan bu tip saldırılardan ders çıkarmak son derece önemli. Ancak bu gibi durumlarda yalnızca olayın kendisine odaklanmamalı, bu saldırıları daha geniş bir İslamofobi bağlamında değerlendirmeliyiz.” diye konuştu.

Sosyal Hareketlilik Komisyonunun (SMC) geçen hafta yayımladığı, genç Müslümanların eğitim ve iş hayatında karşı karşıya kaldığı zorlukları ortaya koyan rapordaki bulgulara değinen Vakil, bu saldırılar olmasa da İngiltere’de Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve Müslüman toplulukların dışlanmasının her zaman var olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Londra temasları kapsamında İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile bir araya geldi.

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IngiltereIslamofobiKing's College Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. VakilLeeds Üniversitesi Sosyoloji Profesörü SayyidÖmer çelik
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