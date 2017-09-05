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İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltında

LONDRA (AA) - İngiltere'de 4 muvazzaf asker, "Ulusal Eylem" adlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla gözaltına alındı.İngiliz polisi, ülkede geçen sene terör örgütleri listesine alınan Ulusal Eylem (National Action) adlı neo-Nazi örgütüne...

İngiltere'de 4 asker terör suçlamasıyla gözaltında

LONDRA (AA) - İngiltere'de 4 muvazzaf asker, "Ulusal Eylem" adlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla gözaltına alındı.

İngiliz polisi, ülkede geçen sene terör örgütleri listesine alınan Ulusal Eylem (National Action) adlı neo-Nazi örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına alırken, Savunma Bakanlığı söz konusu kişilerin muvazzaf asker olduğunu açıkladı.

Kimlikleri açıklanmayan zanlıların planlı ve istihbarata dayalı bir operasyonla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında bazı adreslerde arama yapıldığı bildirildi.

Kendisini "Nasyonel Sosyalist gençlik grubu" olarak tarif eden Ulusal Eylem örgütünün, İngiliz İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, Ulusal Eylem örgütünün sloganları arasında yer alıyor. Örgüt, Mair'e destek veren sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

İngiltere'de terör listesinde yer alan bir örgüte üyelik 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Ülkede 2000 yılında yürürlüğe giren Terör Yasası'nda terörist olarak tanınan örgütlerin listesi yer alıyor. 70'i uluslararası, 14'ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapının yer aldığı listede, PKK ve bağlantılı terör örgütleri de bulunuyor.

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