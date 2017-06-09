İngiltere'de aşrı sağcı lider istifa etti

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde destek kaybeden Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti.

Seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen UKIP'in lideri Nuttall, basına konuştu.

Nuttall, partisinin önümüzdeki aylarda özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılığı (Brexit) sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "UKIP artık Brexit'in bekçi köpeği olarak konuyla her zamankinden daha da alakalı." dedi.

Nuttall, "Dün geceden sonra eğer işler umduğum gibi giderse, UKIP'in 18 ayda daha önce hiç olmadığı kadar büyük oy oranı ve üyesi olabileceğini tahmin ediyorum. Ancak bu benim liderliğimde olmayacak. Hemen bugün itibarıyla UKIP'in liderliğinden istifa ediyorum. Yeni dönem yeni bir liderle başlamalı." diye konuştu.

Partinin başına kasım ayında geçen Nuttall, UKIP yönetiminin yeni genel başkanını eylül ayında düzenlenecek sonbahar kongresinde seçeceğini bildirdi.

- Farage siyasete geri dönebilir

Öte yandan Brexit'in mimarlarından olarak görülen partinin eski lideri Nigel Farage da UKIP'in başına geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

Partinin dün yaşadığı kayıptan dolayı Nuttall'ı suçlamadığını söyleyen Farange, "Eğer Brexit tehlikeye girerse tekrar siyasete dönmekten başka şansı olmadığını" dile getirdi.

Geçen yıl yapılan AB referandumunda sandıktan Brexit sonucu çıkmasının ardından yaptığı açıklamada Farage, siyasetteki amacının ülkeyi AB'den çıkarmak olduğunu ve bunu da başardığını ifade ederek, parti liderliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

- Oy sayımı devam ediyor

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta parlamentodaki 650 sandalyeden 649'unun sahibi belli olurken, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişemedi.

Oy sayımının tamamlandığı bölgelerdeki milletvekilliklerinin 318'i iktidardaki Muhafazakar Partiye, 261'i ana muhalefetteki İşçi Partisine gitti.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 69 olduğu genel seçimde UKIP'in oyları yüzde 12,6'dan yüzde 1,85’e geriledi ve aşırı sağ parti, parlamentoya giremedi.

Ülkede hükümet kurmak için 326 milletvekilinin desteğini sağlamak gerekiyor.

Ülkede dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenen seçim sisteminde, her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday doğrudan milletvekili seçiliyor.