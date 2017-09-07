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İngiltere'de "Büyük İptal Yasa Tasarısı"nın ikinci tur görüşmeleri

- İngiliz parlamentosu, tasarının ikinci tur görüşmelerine bugün başlıyor - Muhalefet, hükümetin tasarıyla parlamentonun yetkilerini ele geçireceğini ileri sürüyor

İngiltere'de

LONDRA (AA) - İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) mevzuatını ülkenin iç hukukuna aktaracak "Büyük İptal Yasa Tasarısı"nın ikinci tur görüşmelerine hazırlanıyor.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, ülkenin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından AB yasalarının İngiliz yasaları üzerindeki üstünlüğünü ortadan kaldıracak ve birliğin mevzuatının ülkenin iç hukuku haline getirecek yasa tasarısının ikinci tur görüşmelerine bugün başlayacak.

Büyük İptal Yasa Tasarısı olarak adlandırılan düzenlemeyle AB yasalarına iç hukuk karşısında üstünlük sağlayan "Avrupa Toplulukları Yasası" iptal edilecek.
AB'ye 44 yıldır üye olan İngiltere'nin söz konusu uygulamayla yaklaşık 20 bin düzenlemeyi iç hukukuna aktarması bekleniyor. İngiliz hükümeti, uygulamayla Brexit sonrası İngiliz hukukunda bir boşluk oluşmamasını amaçlıyor.
İkinci tur görüşmelerinin ardından tasarının pazartesi günü oylanması öngörülüyor.
- "8. Henry yetkisi"

Tasarı çerçevesinde bakanlıklar, AB mevzuatında kendi alanlarını ilgilendiren düzenlemeleri "kopyala yapıştır" yöntemiyle iç hukuk haline getirme ve gerekli gördükleri düzenlemeleri parlamentonun onayını almadan yapma yetkisine kavuşacak.

Muhalefet partileri, "8. Henry yetkisi" olarak adlandırılan uygulamaya, hükümetin parlamentonun yetkilerini ele geçireceği gerekçesiyle itiraz ediyorlar.
- Parlamentoda hassas denge
Siyasi gözlemciler, iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında da hükümetin parlamentoyu devre dışı bırakmasına itiraz edenler bulunduğuna işaret ederek bunun Başbakan Theresa May'in işini zorlaştıracağı görüşünü dile getiriyor.

May, 8 Haziran'daki erken seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilini çıkaramamıştı. 318 milletvekili çıkarabilen May, azınlık hükümetini Kuzey İrlanda'nın 10 milletvekiline sahip aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisi'nin dışarıdan desteğiyle kurabilmişti.

650 üyeli Avam Kamarasında tasarıların yasalaşabilmesi için 326 milletvekilinin desteği gerekiyor. Yasa tasarıları, Avam Kamarasında 3 kez oylandıktan sonra parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında görüşülüp oylanıyor. Tasarılar, son aşamada Kraliyet'in onayından sonra yasalaşıyor.

Resmen nisan ayında başlayan Brexit sürecinin, 2 yıl devam etmesi ve ülkenin 2019'un mart ayında AB'den ayrılması öngörülüyor.

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8. Henry YetkisiABAvrupa BirliğiBrexitİngiliz ParlamentosuMuhafazakar PartiTheresa May
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