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İngiltere'de göçmen sayısı son üç yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de net göçmen sayısının 81 bin azalarak 246 bin ile son üç yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

İngiltere'de göçmen sayısı son üç yılın en düşük seviyesinde

LONDRA - (AA) - İngiltere'de net göçmen sayısı geçen yıl itibarıyla 81 bin azalarak 246 bine geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamada ülkeye yerleşen net göçmen sayısının bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde 81 bin azalarak 246 bine gerilediği bildirildi.

Net göçmen sayısı ülkeden ayrılanlarla ülkeye yerleşenler arasındaki fark esas alınarak hesaplanıyor.

Açıklamada İngiltere'ye gelen net göçmen sayısının son üç yılın en düşük seviyesinde olduğu, azalışta son dönemde Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının ülkeden ayrılmasının etkili olduğu belirtildi.

AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen net göçmen sayısının bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde 51 bin azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu veriler Avrupa Birliği referandumunun insanların İngiltere'ye göç etme düşüncelerini etkilediğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB'den çıkış (Brexit) referandumu öncesinde ülkedeki göçmen sayısı ana tartışma konularından biri olmuştu.

Göç uzmanları, Brexit kararının AB vatandaşlarını İngiltere'ye göç etme fikrinden caydırmış olabileceğini, ancak bu durumun uzun dönemli bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, net göçün yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.

Muhabir: İnci Gündağ

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