Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ankilozan Spondilit Harp Akademileri Almanya Başbakan Angela Merkel Gazze Şeridi Ömer el-Beşir
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

İngiltere'de helikopter ile uçağın havada çarpışması

- Buckinghamshire bölgesinde havada çarpışarak düşen helikopter ile uçağın sivil olduğu açıklandı

İngiltere'de helikopter ile uçağın havada çarpışması

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde havada çarpışarak düşen helikopter ile uçağın sivil olduğu açıklandı.

Başkent Londra’nın kuzey batısında yer alan Buckinghamshire’ın Aylesbury kasabası yakınında çarpışan hafif uçak ile helikopterin askeri nitelikte olmadığı bildirildi.

Olay yeri yakınındaki Wycombe Hava Parkı’ndan yapılan açıklamada, her iki hava aracının da kendi tesislerinden havalandığı ve sivil nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada, hava araçlarının özelliklerine ve mürettebat ile yolcularına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de uçakların askeri nitelikte olmadığını doğruladı.

Her iki hava aracının da yerel saatle 12.00 sularında gerçekleşen çarpışmanın ardından düştüğü, acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Olay yeri yakınındaki bazı yollar trafiğe kapandı. Kazada ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Hava araçlarının Rothschild Vakfınca idare edilen, aileye ait tarihi yazlık Waddeston Manor şatosu yakınlarından düştüğünü belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AylesburyBuckinghamshireIngiltereRothschildWaddesdonWycombe Hava Parkı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5