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İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi

İngiltere Başbakanı May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üst basamağa yükseltildi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e çıkarıldığını açıkladı.

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May, Londra metrosunda bugün yaşanan bombalı terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdit seviyesinin en üst basamak olan “kritik”e yükseltildiğini bildirdi.

May, tehdit seviyesini “ciddi”den “kritik”e çıkarma kararının iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındığını kaydetti.

İngiltere’de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Muhabir: Tayfun Salcı

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Bombalı Terör SaldırısıDünyaIngiltereKritikTerör Tehdit SeviyesiTheresa May
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