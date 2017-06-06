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İngiltere'de Türkçe öğrenenler sertifikalarını aldı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.Türkçe kursunun kapanışı...

İngiltere'de Türkçe öğrenenler sertifikalarını aldı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Türkçe kursunun kapanışı ve sertifika dağıtımı için merkezde düzenlenen törene Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilciliği Başkonsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Ceren Uçaker, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, kursiyerler ile öğrencilerin arkadaşları ve aileleri katıldı.

Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki dönem halinde yapılan Türkçe kurslarına katılan yaklaşık 200 öğrenci, sertifikalarını Başkonsolos Ergin, KKTC Başkonsolosu Alemdar, Büyükelçi Müsteşarı Uçaker ve Londra YEE Müdürü Karakuş’tan aldı.

Başkonsolos Ergin, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye'ye duydukları ilgiden ve enstitüde Türkçelerini geliştirecek güzel bir ortam bulmalarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dr. Karakuş da YEE'nin Türkiye'de her sene düzenlediği "Yaz Okulu'na" Londra'dan katılacak üç öğrenciyi ve yılı başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Törende katılımcılara öğrencilerin hazırladığı "Türkçe şiir ezberleyelim" adlı çalışmaların görüntülerinden oluşan bir film de gösterildi.

YEE tarafından Londra'da 7 yıldır düzenlenen Türkçe kurslarına yoğun ilgi nedeniyle yaz aylarında da yoğunlaştırılmış Türkçe kursları düzenleniyor.

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Çınar ErginIngiltereLondraSertifikaTürkçeYunus Emre
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