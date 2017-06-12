İngiltere'de yeni kabine oluşturuldu

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa May, yeni kabineyi oluşturdu.
Sandıktan çıkardığı 318 milletvekiliyle tek başına hükümet kurmak için gerekli sayıya erişemeyen ve azınlık hükümeti kurmak için çalışmalarda bulunan May'in yeni kabinesinde yer alacak kişiler İngiltere Başbakanlığı tarafından açıklandı.
Yeni kabinede, birçok bakanın seçim öncesindeki pozisyonlarını koruduğu görülürken, İngiliz basını tarafından "May'in dostu ve yakın ortağı" olarak tanımlanan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Damian Green, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Muhafazakar Parti iktidarında 2010-2016 yıllarında kabinede çeşitli görevlerde bulunan Michael Gove'un da Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığına getirilerek kabineye tekrar dahil olduğu dikkati çekti.
Kabinede yer alacak Muhafazakar Partili bakanların isimleri şöyle:
Başbakan Theresa May
Başbakan Yardımcısı Damian Green
Maliye Bakanı Philip Hammond
İçişleri Bakanı Amber Rudd
Dışişleri Bakanı Boris Johnson
Savunma Bakanı Michael Fallon
Brexit Bakanı David Davis
Sağlık Bakanı Jeremy Hunt
Adalet Bakanı David Lidington
Eğitim Bakanı ve Kadın ve Eşitlikler Bakanı Justine Greening
Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox
İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark
Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanı Michael Gove
Ulaştırma Bakanı Chris Grayling
Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid
Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel
Çalışma ve Emeklilik Bakanı David Gauke
Kültür, Medya ve Spor Bakanı Karen Bradley
İskoçya Bakanı David Mundell
Galler Bakanı Alun Cairns
Kuzey İrlanda Bakanı James Brokenshire
Avam Kamarası lideri Andrea Leadsom
Lordlar Kamarası lideri Barones Natalie Evans
Parti içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden "Chief Whip" Gavin Williamson"Sosyal konulara odaklı çalışma yürütecek"
Kabinenin tamamlandığının açıklanmasını takiben İngiliz basınına konuşan Başbakan Theresa May, hükümetinin sosyal konulara odaklı çalışma yürüteceğini bildirdi. Brüksel ile yapılacak Brexit müzakerelerinin haftaya başlayacağını hatırlatan May, hükümetinin ayrıca başarılı bir Brexit'i halka sunacağını dile getirdi.
Muhabir: İnci Gündağ