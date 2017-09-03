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İngiltere'den AB'ye 'Brexit' tepkisi

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinden sorumlu Brexit Bakanı Davis, AB ile müzakerelerde sonuç kaydedilememesiyle ilgili "Paraya karşı zamana oynuyorlar." dedi.

İngiltere'den AB'ye 'Brexit' tepkisi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinden sorumlu Brexit Bakanı David Davis, AB ile müzakerelerde sonuç kaydedilememesiyle ilgili "Paraya karşı zamana oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Andrew Marr Show'a konuk olan Davis, İngiltere'nin AB'den çıkışına ilişkin müzakerelerin sonuncusunda ilerleme sağlanamadığını hatırlattı.

AB ile devam eden müzakerelerden sonuç çıkmamasına yönelik Davis, "(AB) Bunu bizim üzerimizde parasal açıdan baskı oluşturmak için düzenlediler. Bütün mevzu bu. Paraya karşı zamana oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den çıkış için 50 milyar sterlin ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddalara da değinen Davis, bunların doğru olmadığını söyledi.

Davis, ülkesinin AB'ye böyle bir ödeme yapmasını gerektirecek yasal dayanağın bulunmadığını belirterek, uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği bazı ödemelerin ise yapılabileceğini kaydetti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin üçüncü turu geçen hafta tamamlanmış ve müzakerelerde ilerleme kaydedilemediği duyurulmuştu.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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ABBrexitDavid DavisDünyaIngiltereLondra
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