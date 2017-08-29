İngiltere'den Kuzey Kore'ye kınama

LONDRA (AA) - İngiltere, Kuzey Kore'nin Japonya'nın hava sahasından geçen balistik füze denemesini kınadı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kuzey Kore’nin son füze denemesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey Kore'nin umursamaz provokasyonlarından dolayı şaşkınım. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin gayrimeşru son füze atışını en sert şekilde kınıyorum.” ifadelerini kullandı.
Japonya Başbakan Şinzo Abe, Kuzey Kore'den fırlatılan balistik füzenin Japon hava sahasından geçtiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore'nin fırlattığı füze, Japonya’nın Hokkaido Adası üstünden geçtikten sonra üç parçaya ayrılmış ve Büyük Okyanus'a düşmüştü.