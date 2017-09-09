İngiltere'den Myanmar hükümetine çağrı

LONDRA (AA) - İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik katliamlarının sürdüğü Arakan bölgesinde şiddetin derhal sonlandırılmasını istedi.

"İngiltere, Myanmar güvenlik güçlerini Arakan'daki gerilimi düşürmeye ve Myanmar hükümetini de (olaylardan) etkilenen halka ve topluluklara insani yardımın tam olarak ve derhal ulaşmasına izin vermeye çağırıyor." ifadesini kullanan Patel, aksi halde masum insanların hayatlarını kaybetmeye devam edeceği uyarısını yaptı.

İngiltere'nin kaynak sağladığı insani yardım kuruluşlarının Arakan'da şu anda 80 binden fazla insana yardım ulaştırdığını aktaran Patel, bu çalışmaların aksamadan sürmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

"Bu durum değişmeli"

Gıdaya ihtiyaç duyan 30 binden fazla insan ile ciddi şekilde açlık çeken 3 bin çocuğun acil yardım beklediğini ancak bunlara yardım ulaştırılmasının engellendiğini vurgulayan Patel, "Bu durum değişmeli. Myanmar hükümeti şimdi harekete geçmeli ve bu acil ihtiyaç duyulan yardımın yerine ulaşmasına izin vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Patel, Arakan'daki şiddetten kaçan insanlara İngiltere'nin derhal ilave 5 milyon sterlin yardımda bulunacağı bilgisini de paylaştı.

Muhabir:Tayfun Salcı





