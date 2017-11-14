İngiltere'den Myanmar liderine çağrı

LONDRA (AA) - İngiltere Dıişleri Bakanlığında Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Myanmar'da yaşanan krizin sorumlusunun Burma ordusu olduğunu belirterek, "(Myanmar lideri Aung San) Bayan Suu Çi, sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmelerini açıkça destekledi. Bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmalıdır." çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Sky News haber kanalının internet sitesi için bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, Eylül ayında Arakan'ı ziyaret ettiğini ve bunun son krizin başlamasından bu yana Batılı bir bakan tarafından bölgeye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Field, "Ziyaretim sırasında cinayet, tecavüz ve diğer insan hakları ihlalleri gibi korkunç olayları işittim. Orada yaşananlar etnik temizlik gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Krizin dinmesini takiben yerlerinden edilenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi gerektiğinin altını çizen İngiliz bakan, ülkesinin Arakanlı Müslümanlar için şimdiye kadar yaptığı insani yardımların değerinin 47 milyon sterlini bulduğunu hatırlatarak, bu yardımların 174 bin kişiye acil gıda, 5 yaşın altındaki 60 binden fazla çocuk ile 21 bin hamile ve emziren kadına besleyici takviye gıdayı içerdiğini bildirdi.

İnsani yardımların krizden etkilenen bölgelere ulaştırılması konusunda Myanmar yetkililerine baskı yapmaya devam ettiklerini de aktaran Field, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu insani krizden dolayı Burma ordusunun sorumlu olduğunu konusunda gayet açığız. Umduğumuz kadar hızlı olmayacağı kabullendiğimiz halde Burma'nın demokrasiye kırılgan geçişini kuvvetlendirmeli ve korumaya devam etmeliyiz. Bayan Suu Çi, sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmelerini açıkça destekledi. Bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. İngiltere, Rohingyalıların adil bir şekilde muamele görmesi ve gelecekte ülke çapında insan haklarına saygı gösterecek en iyi umudu teşkil etmesinden dolayı Burma'daki sivil hükümeti desteklemeyi sürdürecektir."

Uluslararası topluma çağrı

Öte yandan İngiltere Başbakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına bağlı çalışmalarda bulunan, Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddeti Önleme Özel Temsilcisi Lord Tarık Ahmad da bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rohingya toplumuna yönelik toplu tecavüz ile cinsel şiddet haberlerinin "derinden rahatsız edici" olduğunu bildiren Lord Ahmad, toplu tecavüz, cinayet ve zoraki vücut aramaları gibi şiddet içerikli eylemlere dair delillerin kasıtlı olarak yok edildiğini ve böylece sorumluların yargılanmasının engellendiğini vurguladı.

"Bunlar açıkça insan hakları ihlalleridir ve acilen son verilmelidir." ifadesini kullanan Lord Ahmad, cinsel şiddet olaylarının soruşturulması ve belgelenmesi ile mağdurların desteklenmesi için İngiltere'nin yakın gelecekte Bangladeş'e iki uzman göndereceğini açıkladı.

Ahmad, uluslararası toplumun bu korkunç insani durum ve insan hakları ihlallerine karşı küresel bir yanıt vermek üzere bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin dün İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Arakan'da yaşanan insanlık dışı şiddetten dolayı dehşet içerisindeyiz. Bu büyük bir insani kriz. (Kriz) Myanmar ordusu tarafından yaratıldı ve etnik temizlik gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.