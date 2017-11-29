İngiltere'den Trump'ın İslamofobik paylaşımına tepki

LONDRA(AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, Trump'ın videolarını paylaştığı Britain First (Önce Britanya) grubunun yalanlar yayarak gerilimi körüklediğini söyledi.

"Donald Trump’ın bunu yapması yanlıştı." ifadesini kullanan sözcü, "Britain First nefret söylemiyle toplulukları bölüyor, yalanlar yayıyor ve gerilimleri körüklüyor. Kanunlara riayet eden insanlarda kaygıya neden oluyor. İngiliz halkı, bu ülkenin edep, hoşgörü ve saygı gibi değerlerinin zıddını temsil eden aşırı sağın ön yargılı retoriğini kahir ekseriyetle reddediyor." dedi.

Sözcü, Trump'ın İngiltere'ye yapması planlanan resmi ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili soruya da "ABD en eski ve en yakın müttefiklerimizden birisidir. Resmi ziyaret daveti yapıldı ve kabul edildi. Diğer ayrıntılar zamanı gelince duyurulacak." yanıtını verdi.

Nefret suçundan mahkum oldu

Britain First grubu ise Trump'ın paylaşımlarından duyduğu memnuniyeti yine Twitter'dan paylaşmıştı.

Britain First grubu, mesajında, "ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcımız Jayda Fransen'in 3 videosunu paylaştı. Trump, bunları bizzat paylaştı ve yaklaşık 44 milyon takipçisi var! Tanrı seni korusun Trump! Tanrı ABD'yi korusun!" ifadelerine yer vermişti.

Trump, bu sabah aşırı sağcı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaşmıştı.

Fransen, geçen yıl başörtülü bir kadına sözle tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı.

Milletvekilinin katili "Önce Britanya" diye bağırmıştı

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in geçen yıl haziranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren milletvekili Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Milletvekili Cox'un katili Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.

Görgü tanıkları da Mair'in saldırı sırasında defalarca "Önce Britanya" diye bağırdığını iddia etmişti.

Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.

Muhabir: Tayfun Salcı