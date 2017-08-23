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İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri

- İngiltere Başbakanı May: - "AB'den ayrıldığımızda, Avrupa Adalet Divanının yetki alanından da ayrılmış olacağız"

İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) ile Avrupa Adalet Divanının yetki alanından da çıkmış olacağını söyledi.

May, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Brexit sonrasında İngiltere'nin kendi kanunlarının kontrolünü kendi eline alacağını dile getirdi.

"AB'den ayrıldığımızda, Avrupa Adalet Divanının yetki alanından da ayrılmış olacağız." ifadesini kullanan May, "Kendi kanunlarımızı yapabileceğiz. Parlamentomuz kanunlarımızı yapacak, İngiliz hakimler bu kanunları yorumlayacak ve Anayasa Mahkemesi de bu kanunlarla ilgili nihai karar merci olacak." diye konuştu.

Öte yandan İngiliz hükümeti bugün Brexit sonrasında ülkenin AB ülkeleriyle yaşayabileceği hukuki sorunlarda çözüm yolu alternatifleri ile ilgili pozisyonunu açıklayan bir belge yayımladı.

Belgede, İngiltere'nin, Brexit müzakerelerinin sona ereceği 2019'dan sonra bir geçiş süreci boyunca hukuki sorunlarda AB ülkeleri ile iş birliğine gideceği ifade edildi.

Geçiş sürecinin ardından ise hukuki sorunların çözümünde yeni mekanizmaların oluşturulması gerekeceği belirtilen belgede, bu mekanizmaların ortak komiteler ve arabulucu kurullar olabileceği kaydedildi.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'nci maddesini mart ayında işleten İngiltere, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. 19 Haziran'da başlayan Brexit müzakerelerinin 2 yıl sürmesi ve 2019 Mart ayında tamamlanması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Adalet DivanıAvrupa BirliğiIngiltereTheresa May
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