İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore Gaziantep'te

GAİZANTEP (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Suriyeli sığınmacılar konusuna ilişkin, "Türkiye'nin cömertliği inanılmaz." dedi.

Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret eden Moore, basına kapalı görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moore, 4 yıllık görev süresinin sona ermek üzere olduğunu, iki hafta sonra Türkiye'den ayrılacağını hatırlatarak, ayrılmadan önce özellikle Gaziantep ve Kilis'i ziyaret etmek istediğini belirtti.

Görevde bulunduğu süre içerisinde özellikle bu iki ilin Suriyeli mülteciler konusunda "inanılmaz önemli bir rol oynadığını" vurgulayan Moore, "Türk hükümeti ve en önemlisi Türk halkının misafirperverliğini ve cömertliğini tanıdım. Gerçekten son 4 sene Türkiye büyük bir yük taşıdı. Tabii ki biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Türkiye dışında en çok bağış yapan ülkelerin ikincisiyiz." diye konuştu.

Moore, İngiltere'nin Suriye'deki muhaliflerden oluşan polis gücünden desteğini çekeceği iddialarına ilişkin ise "Bu tip iddialar söylenirse ciddiye alıyoruz. Eminim ki bu konuyu inceleyeceğiz. İncelemen sonucunun ne olacağını bilmiyorum. Bu konuyu inceleyeceğiz." dedi.

AB'den Suriyeli mülteciler konusunda yeterince destek gelmediği yönündeki bir başka soruyu da yanıtlayan Moore, şöyle konuştu:

"Bunu anlıyorum. Türkiye'nin cömertliği inanılmaz. Tabii ki Avrupa ülkeleri de destekliyorlar. Türkiye'deki dostlarım için bu destek biraz geç olsa da geliyor. Belki yeterli, belki biraz geç geliyor ama. Haklısınız, bu yükü paylaşmak bizim görevimizdir."



