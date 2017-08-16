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İngiltere'nin yeni uçak gemisi Portsmouth'taki üsse ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth, Portsmouth Limanı'ndaki üssüne vardı.İngiltere'de inşa edilen en büyük gemi olarak nitelendirilen 280 metre uzunluğundaki ve 65 bin ton ağırlığında HMS Queen Elizabeth,...

İngiltere'nin yeni uçak gemisi Portsmouth'taki üsse ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth, Portsmouth Limanı'ndaki üssüne vardı.

İngiltere'de inşa edilen en büyük gemi olarak nitelendirilen 280 metre uzunluğundaki ve 65 bin ton ağırlığında HMS Queen Elizabeth, bundan sonra konuşlanacağı Portsmouth Limanı'nda törenle karşılandı.

Yaklaşık 3 milyar sterline mal olan uçak gemisi 26 Haziran’da Rosyth Tersanesi'nde denize indirilmişti. 700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth’in 2018 itibariyle uçuş testlerine başlaması öngörülüyor.

- "İngiltere'nin sembolü"

Portsmouth'taki törende konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, uçak gemisinin ülkesinin gemi inşa ve tasarım yeteneğinin gerçek bir göstergesi olduğunu söyledi.

HMS Queen Elizabeth’in “küresel, denizci bir ülke olarak İngiltere’nin sembolü” olduğunu ifade eden May, “(Uçak gemisi) İngiltere’nin kendisine gelecek yıllarda dünya sahnesinde yeni, olumlu, özgüvenli bir rol biçerken, küresel güç olarak dostlarımız ve müttefiklerimizle iş birliği içinde olma kararlılığını da gösteriyor.” diye konuştu.

HMS Queen Elizabeth’in tam kapasite hizmete 2023’te girmesi hedeflenirken, İngiltere’nin ikinci uçak gemisi olacak HMS Prince of Wales’in inşası da devam ediyor.

- Son uçak gemisi hurda halinde Türkiye'ye satılmıştı

Şu anda aktif uçak gemisi bulunmayan İngiliz donanmasının son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülüp hurda halinde kullanılmak üzere Türkiye’ye satılmıştı.

İngiltere’nin Falkland Savaşı sırasında hızla hizmete soktuğu 210 metre uzunluğunda, 22 bin ton ağırlığındaki HMS Illustrious İngiltere’nin tek uçak gemisiydi.

Bosna ve Irak’ta 1990'lı yıllarda uçuşa yasak bölgelerin denetiminde aktif rol oynayan gemi 2014'te hizmetten çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HMS IllustriousHMS Prince Of WalesHMS Queen ElizabethPortsmouth LimanıTheresa May
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