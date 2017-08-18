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"İnlerine dahi girseler, kaçacak hiçbir yerleri yok"

- Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis Kılınç'ın Antalya'da yaşayan ailesi, darbe teşebbüsünde telsizle "Mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen sanık eski Yarbay Karacan yakalanmasının mutluluğunu yaşıyor. - Şehidin annesi Kılınç: -"Dağın başına gitseler, inlerine dahi girseler, kaçacak hiçbir yerleri yok. Nereye saklanırlarsa saklansınlar muhakkak yakalanacaklar" - Baba Kılınç: -"Bütün kahramanların aileleri, bu hainlerin kıskıvrak yakalanması, inlerine girilmesiyle bir nebze mutlu oluyor"

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Şehit polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "Mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen eski Yarbay Özcan Karacan'ın yakalanmasının mutluluğunu yaşıyor.

Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi ve 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem Kılınç, AA muhabirine, sanık Özcan Karacan'ın yakalanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Şehit aileleri olarak en başından beri devletin adaletine güvendiklerini, güvenmeye de devam edeceklerini aktaran Kılınç, darbecinin gözlerinin içine bakarak hakaret etmek istediğini dile getirdi.

Türkiye'ye hainlik yapanların cezalarını çekeceğini anlatan Kılınç, "Hepsinin cezalandırılacağı günleri dört gözle bekliyorum. Onların idam edilmesini dört gözle bekliyorum. Dağın başına gitseler, inlerine dahi girseler, kaçacak hiçbir yerleri yok. Nereye saklanırlarsa saklansınlar muhakkak yakalanacaklar." dedi.

- "FETÖ elebaşının da içeriye tıkıldığı günleri görmek istiyoruz"

Şehidin babası polis Zeki Kılınç ise sanık Karacan'ın kendisini ve oğlunu tanıyan Antalya polisince yakalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına FETÖ'nün elebaşı hakkında suç duyurusunda bulunduğuna işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"İnşallah FETÖ elebaşının da yakalandığını, buralara getirilip içeriye tıkıldığı günleri de görmek istiyoruz. Şehit ailesi olarak evladımızı geri getirme şansımız yok. Peygamber efendimize komşu olan bir evladımız var. Bütün kahramanların aileleri, bu hainlerin kıskıvrak yakalanması, inlerine girilmesiyle bir nebze mutlu oluyor."

Kılınç, vatanına hainlik yapanların bunun bedelini ödemesi, yakalanıp çürümeye terk edilmesiyle huzur bulacaklarını kaydetti.

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15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Başkanı Meltem KılınçAntalyaFetullahçı Terör Örgütü
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