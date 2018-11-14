İnnova'nın Arena çözümü İSO Yerli Malı Belgesi aldı

İSTANBUL (AA) -Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova'nın saha hizmetlerinin etkin yönetimi için geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Yerli Malı Belgesi almaya hak kazandı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilikçi özellikleriyle saha operasyonlarında verimliliği artıran Arena, yüzde 100 yerli katkı oranıyla Türkiye'de yalnızca sanayi odalarınca sağlanan ve yerlilik katkı oranına göre tescillenen firmalara verilen Yerli Malı Belgesi'ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, Arena'nın hızlı destek ve operasyon kabiliyeti ile saha operasyonlarının her aşamasında ekip ve yöneticilerine üstünlük sağladığını belirtti.

Uzman mühendisleriyle dünya standartlarında yenilikçi teknoloji çözümleri geliştirdiklerini ve sektöre öncülük ettiklerini aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz yüzde 100 yerli teknoloji ürünü çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelerin yanında yer alıyor, verimliliklerini ve rekabet güçlerini en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de önemli bir katkı yapıyoruz. Yerli çözümlerin ülkemiz için taşıdığı önemin her geçen gün daha iyi anlaşılması ve Arena çözümümüzün İSO Yerli Malı Belgesi alarak yerliliğinin tescillenmiş olması bize kıvanç veriyor."

- Arena çözümü

Arena, geniş bir coğrafyaya dağınık olarak hizmet veren saha ekiplerini, mobil uygulama desteğiyle anlık takip ederek merkezi bir yönetime kavuşturuyor.

Yaklaşık 14 bin kullanıcısının hayatını kolaylaştıran Arena iş emirlerini, farklı algoritmalar sayesinde yetkinlik, yakınlık, iş ajandası gibi çok sayıda değişkene göre değerlendiriyor ve doğru kaynağın, doğru zamanda ve yerde olmasını otomatik sağlıyor.

Bu özellikleriyle abonelere saat bazında kurulum ya da onarım randevuları verilebilmesine imkan sağlayan Arena, şirketlere müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma politikasına da önemli bir katkı sağlıyor.





