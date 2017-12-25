ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 44. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Yıldırım mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum. İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.