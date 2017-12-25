Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır serkan sevim Eto
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı

İnönü'nün vefatının 44. yılı

- Başbakan Yıldırım: "İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır"

İnönü'nün vefatının 44. yılı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 44. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 44. yıl dönümünde hürmetle anıyorum. İstiklal Mücadelemizin başarılı komutanlarından İsmet İnönü, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde de önemli görevler üstlenmiştir. Türk milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırımİnönü'nün Vefatının 44. Yılı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5