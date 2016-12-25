ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Özcan Yıldırım
'İnönü'yü saygıyla anıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
25 Aralık 2016 Pazar 23:28
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.