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"İnovasyonda Kadın Projesi"

- İnovasyonda Kadın Projesi 3. Girişimcilik Kampı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - İnovasyonda Kadın Projesi 3. Girişimcilik Kampı başvuruları başladı. Kadın girişimciler, 11-30 Eylül tarihleri arasında girişimcilik kampına başvuru yapabilecek.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM ) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent (MARTEK) işbirliği ile hayata geçirilen projeyle, kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

KADEM açıklamasına göre, girişimlerin nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında "3. Girişimcilik Kampı" düzenleneceği belirtildi.

Tüm kadın girişimcilerin 11-30 Eylül tarihleri arasında ARGE, bilim, teknoloji ve yenilik içeren iş fikirleri, projeleriyle kampa başvuru yapabileceği vurgulanan açıklamada, TÜBİTAK MARTEK hakemlerinin yapacağı değerlendirme sonucunda finale kalan 30 projenin belirleneceği, 30 kadın girişimcinin, 08-14 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak kampta akademisyenler tarafından girişimcilik, pazarlama ve ticarileştirme eğitimi alacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili www.inovasyondakadin.org adresinden bilgi alınabiliyor.

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İnovasyonda Kadın ProjesiKADEMTÜBİTAK MARTEK
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